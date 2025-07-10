ذي قار تقلص الدوام الرسمي ساعة واحدة

أعلن ، عن تقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال المجلس في بيان، "تقرر تقليص الدوام الرسمي لمدة ساعة واحدة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 13 تموز 2025، ولغاية 1 أيلول 2025، وذلك نظراً للارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال فصل الصيف".

وأكد المجلس أن "هذا القرار جاء حرصا على سلامة الموظفين وتخفيفا للآثار الصحية الناتجة عن موجات الحر"، داعيا الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة إلى الالتزام بالتوقيت الجديد طيلة فترة القرار.