العراق يدخل على خط ازمة النيران في سوريا

وقال مدير الدفاع المدني في بغداد/ اللواء في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إنه "بتوجيه من ومدير الدفاع المدني سيتم إرسال فرق إطفاء عراقية للمشاركة بإخماد الحرائق الحالية في والتي اندلعت في محافظة ".وأضاف، أن "فرقًا تخصصية وحوضية ستشارك بالمهمة"، مشيرًا إلى، أن "التحرك العراقي إنساني ووطني لمساعدة الأشقاء في سوريا في إطفاء الحرائق والتقليل من الخسائر البيئية والمادية والبشرية".كما أشار مدير نؤاس صباح للوكالة الرسمية أن "20 من فرق الأطفاء ستشارك في المهمة وهي حاليًا في مرحلة التهيؤ وخلال الساعات المقبلة سيتوجه الفريق إلى سوريا"، مبينًا، أنه "تم إنجاز الخطوات التحضيرية ونعمل على إكمال الأمور اللوجستية تمهيدًا لعملية الانطلاق".وتعاني محافظة اللاذقية السورية منذ الثالث من تموز الحالي موجة حرائق غير مسبوقة في حجمها بدأت بمناطق جبل وبيت القصير وزغرين وتوسعة في العديد من المواقع.