الصحة تنفي صدور توجيه برفع رسوم مراجعات المستشفيات الحكومية

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "ما انتشر في بعض بصدور توجيه من رئيس صدور برفع رسوم مراجعات المستشفيات الحكومية، عار عن ".ونفى "هذا الإدّعاء نفيًا قاطعا"، داعيا "وسائل الإعلام الى اعتماد المصادر الرسمية للمعلومات حصرا".