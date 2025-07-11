بسبب أزمة المياه.. الناشط عمار الحلفي يكشف تفاصيل شكوى محافظ البصرة ضده (فيديو)

اتهام بـ"التشهير والسب"أوضح ، أن المذكرة القضائية صدرت بحقه بناءً على شكوى من محافظ تتهمه بـ"التشهير والسب". وأكد الحلفي أن شكواه كانت حول جودة المياه، حيث صرح: "تكول الماء مالح تنسجن، الماء الذي يعاني منه الضابط والمفوض والمحامي والطبيب وكل مواطن بصري، والماء الذي لا يصلح للحيوانات وكل الأطفال لديهم أمراض جلدية بسبب الماء".وأعرب الحلفي عن استغرابه من رد فعل المحافظ، قائلاً: "بدل معالجة محافظ البصرة لمشكلة الماء يرفع شكوى ضدي بحجة التشهير والسب ومسوين عليّ قضية ما أنزل الله بها من سلطان".وأكد الحلفي إيمانه التام بالقضاء العراقي الذي "أنصفني عدة مرات"، مشيرًا إلى أنه سيتوجه يوم الأحد المقبل إلى المحكمة لتسليم نفسه، مؤكدًا على حق المواطن في التعبير عن معاناته: "يا سيادة المحافظ، الماي ما يصلح للحيوانات ومن حق المواطن يكول نريد ماي".