العراق يشارك بإخماد حرائق اللاذقية "الكارثية"

ويوم أمس، أكدت ، التهيؤ لإطلاق 20 فرقة إطفاء تخصصية وحوضية نحو للمشاركة في إخماد الحرائق الحالية في محافظة ، مشيرة إلى أن التحرك العراقي إنساني لتقليل حجم الخسائر المادية والبيئية والبشرية.وقال مدير الدفاع المدني في بغداد/ اللواء للوكالة الرسمية وتابعته ، إنه "بتوجيه من ومدير الدفاع المدني سيتم إرسال فرق إطفاء عراقية للمشاركة بإخماد الحرائق الحالية في سوريا والتي اندلعت في محافظة اللاذقية".وأضاف، أن "فرقًا تخصصية وحوضية ستشارك بالمهمة"، مشيرًا إلى، أن "التحرك العراقي إنساني ووطني لمساعدة الأشقاء في سوريا في إطفاء الحرائق والتقليل من الخسائر البيئية والمادية والبشرية".وتُبذل جهود وإمكانيات كبيرة محليا وإقليمياً للسيطرة على الحرائق المشتعلة منذ تسعة أيام في غابات ريف اللاذقية الشمالي، حيث أوضح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن عمليات الإخماد يشارك فيها أكثر من 150 فريقاً من الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء، إلى جانب فرق تابعة للمؤسسات والوزارات وفرق تطوعية، مدعومين بأكثر من 300 آلية إطفاء وعشرات المعدات اللوجستية الثقيلة التي تُستخدم لتقسيم الغابات إلى قطاعات وتسهيل وصول فرق الإطفاء إليها.وأشار الصالح إلى مشاركة فرق إطفاء برية من والأردن، مع توقُّع انضمام فرق من خلال الساعات القادمة. في حين تشارك 16 طائرة من سوريا وتركيا والأردن ولبنان في عمليات الإخماد الجوي، ضمن تنسيق إقليمي مشترك لمواجهة الكارثة.