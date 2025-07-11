اعتقال متهمين بسرقة "المواشي" في صلاح الدين

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تمكنت مفارز إجرام من إلقاء القبض على عصابة متورطة بسرقة المواشي من مناطق البعيجي والمالحة ضمن قضاء بيجي".واضافت، انه "بعد توفر معلومات استخبارية دقيقة، باشر فريق عمل من المكتب بعملية متابعة وتحري، حيث تم الوصول إلى أحد أرقام المتهمين، وجرى استدراجهم بعد انتحال أحد منتسبي المكتب صفة تاجر مواشٍ، ليُضرب لهم كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على المتهمَين (ح.م.ع) و(م.و.ك)".واشارت الى انه "خلال التحقيق، اعترف المتهمان بارتكاب عدة سرقات طالت الأغنام والعجول الصغيرة في عدد من القرى،تم توقيف المتهمين وفق أحكام المادة (٤٤٣) من قانون العقوبات".