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اعتقال متهمين بسرقة "المواشي" في صلاح الدين

محليات

2025-07-11 | 14:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اعتقال متهمين بسرقة &quot;المواشي&quot; في صلاح الدين
79 شوهد

اعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، اليوم الجمعة، القبض على متهمين بسرقة المواشي في قضاء بيجي.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز قيادة شرطة صلاح الدين مكتب مكافحة إجرام بيجي من إلقاء القبض على عصابة متورطة بسرقة المواشي من مناطق البعيجي والمالحة ضمن قضاء بيجي".
واضافت، انه "بعد توفر معلومات استخبارية دقيقة، باشر فريق عمل من المكتب بعملية متابعة وتحري، حيث تم الوصول إلى أحد أرقام المتهمين، وجرى استدراجهم بعد انتحال أحد منتسبي المكتب صفة تاجر مواشٍ، ليُضرب لهم كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على المتهمَين (ح.م.ع) و(م.و.ك)".
واشارت الى انه "خلال التحقيق، اعترف المتهمان بارتكاب عدة سرقات طالت الأغنام والعجول الصغيرة في عدد من القرى،تم توقيف المتهمين وفق أحكام المادة (٤٤٣) من قانون العقوبات".
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