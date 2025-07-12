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مدن السكنية الجديدة لهذه الفئة من المواطنين
محليات
2025-07-12 | 05:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
858 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
اكد
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، اليوم السبت، ان المدن السكنية الجديدة تستهدف المواطنين من ذوي الدخل المتوسط، لتقديم خدمة السكن لهم، بالإضافة الى تخصيص نسبة منها لذوي الدخل المحدود.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
أجرى، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى موقع مشروع مدينة الجواهري الجديدة، غرب
بغداد
، حيث تابع سير العمل في المشروع الذي انطلق في كانون الأول 2023، وهو أحد المشاريع السكنية الواعدة التي تضمنها البرنامج الحكومي".
وأضاف ان "
السوداني
تجول في مشروع مدينة الجواهري، أولى المدن السكنية الجديدة التي وضع حجر الأساس لها، واطلع على مراحل التنفيذ، والتقى بالعاملين هناك، كما استمع الى أبرز التحديات والعقبات التي تواجه سير التنفيذ ووجه بسرعة معالجتها، كما ثمن جهود هيأة المدن الجديدة، ووزارة الإعمار في تسهيل الإجراءات والتنسيق، من اجل تفرغ الشركات للتنفيذ".
وأكد أن "توجه الحكومة نحو تشييد المدن السكنية المتكاملة لحل أزمة السكن جاء بعد دراسة دقيقة للأزمة، ومعرفة بنوع الاحتياج"، مبيناً ان "المدن السكنية الجديدة تستهدف المواطنين من ذوي الدخل المتوسط، لتقديم خدمة السكن لهم، بالإضافة الى تخصيص نسبة منها لذوي الدخل المحدود".
وتابع ان "الخدمات ستتوفر بشكل متكامل في المدن الجديدة، وستكون كل الفعاليات الخدمية والتجارية والاقتصادية متوفرة"، لافتا الى "اننا سعينا الى موديل اقتصادي سهل ومتاح، ويناسب المواطن من حيث التصميم ونوع الوحدة السكنية والسعر والاقساط".
وتابع ان "مشاريع المدن السكنية واجهت تحديات كثيرة، فيما يتعلق بتأمين الأرض، والتنسيق بين الوزارات في مسألة الملكية"، لافتا الى "اننا وجهنا الوزارات المعنية والمحافظات بتهيئة خطة موحدة خاصة بالخدمات للمدن الجديدة، الكهرباء، والاتصالات، والطرق، والشبكات الوطنية".
وشدد "على الالتزام بالمواصفات الفنية المصادق عليها بموجب المعايير المتبعة للإسكان الحضري والتخطيط"، موضحا ان "على الشركة المنفذة سرعة التنفيذ، واستخدام أوسع للتكنولوجيا الحديثة، تواكب التطورات".
ووجه "الالتزام بالمحددات البيئية، والتقيد بالمساحات
الخضراء
في التنفيذ"، موضحا "اننا وضعنا معيارا في تصميم الوحدات السكنية بمراعاة ذوية الإعاقة، وان تطبق معايير المدن الذكية، من أجل رؤية مستقبلية في مدينة بمواصفات حديثة".
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