الرصد الزلزالي: تسجيل ثلاث هزات أرضية على الحدود العراقية خلال 24 ساعة

وذكر الرصد الزلزال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الهزات الأرضي توزعت كالاتي:الأولى: في قرب الحدود العراقية الإيرانيةالثانية: داخل الأراضي التركية جنوب قرب الحدود العراقية التركيةالثالثة: قرب الحدود العراقية السورية في محافظه