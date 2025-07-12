بالجدول.. العراق يتسيد العالم في اعلى درجات حرارة

وبحسب بيانات تتبعتها ، فأن أعلى 11 مدن تسجيلا للحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، جميعها عراقية، حيث تصدرت المركز الأول بتسجيل معدل حرارة بلغ 49.3 مئوية، وجاءت ثالثا، والعمارة رابعا، وخانقين خامسا.وجاء بالمرتبة السابعة والثامنة والتاسعة البصرة/ الحسين والـ11 مدينة الكوت/ الحي والـ12 والـ13 والـ15 .