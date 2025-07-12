صدور الأمر الإداري الخاص بترقية المنتسبين ضمن جدول تموز

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ ، انه "تم صدور الأمر الإداري الخاص بترقية المنتسبين ضمن جدول ترقية تموز 2025".وأضافت "كما صدر الأمر الإداري الخاص بمنح العلاوة السنوية للمنتسبين في قيادات شرطة المحافظات والدوائر الاختصاصية".