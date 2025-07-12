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صدور الأمر الإداري الخاص بترقية المنتسبين ضمن جدول تموز
محليات
2025-07-12 | 07:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
499 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
وكالة وزارة الداخلية
لشؤون الشرطة، اليوم السبت، عن صدور الأمر الإداري الخاص بترقية المنتسبين ضمن جدول تموز.
وقالت الوكالة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "تم صدور الأمر الإداري الخاص بترقية المنتسبين ضمن جدول ترقية تموز 2025".
وأضافت "كما صدر الأمر الإداري الخاص بمنح العلاوة السنوية للمنتسبين في قيادات شرطة المحافظات والدوائر الاختصاصية".
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