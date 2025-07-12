قفزة قياسية.. أكثر من 82% من العراقيين يستخدمون الانترنت

وذكر بيان للوزارة، أنها "حققت إنجازا عالميا يُعد من أبرز مخرجات حكومة الخدمات بعد أن سجلت زيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في بارتفاع قياسي بلغ 82.9% من السكان بنهاية العام 2024، مقارنة عما كان عليه العام 2019 بنسبة بلغت 44.3% فقط، وذلك وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن (ITU)".وبحسب الوزارة، فإن أعداد المستخدمين منذ 2019 وحتى نهاية 2024 كانت وفق الآتي:• عدد المستخدمين في 2019 بلغ 44.30 %• عدد المستخدمين في 2020 بلغ 53.70 %• عدد المستخدمين في 2021 بلغ 65 %• عدد المستخدمين في 2022 بلغ 78.70 %• عدد المستخدمين في 2023 بلغ 81.70 %• عدد المستخدمين في 2024 بلغ 82.90 %وأكدت الوزارة "استمرارها بتنفيذ سياستها التطويرية وإطلاق المزيد من المبادرات والمشاريع التنموية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ أسس بنية تحتية متطورة ومتكاملة تجسد الرؤية الرقمية للعراق".