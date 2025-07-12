وصول فرق الإطفاء العراقية إلى سوريا لإخماد حرائق اللاذقية

وقال المصدر لـ ، إن "أكثر من 20 فرقة إطفاء عراقية دخلت الحدود السورية مع كوادرها قبل قليل".وأضاف، أن "هذه الفرق ستشارك في عمليات إخماد الحرائق الواسعة المندلعة منذ أيام في مدينة السورية".يذكر أن السلطات السورية طلبت من المساعدة في إخماد الحرائق.