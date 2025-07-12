إحباط بيع طفلة حديثة الولادة في ديالى

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، السبت، عن إحباط بيع طفلة حديثة الولادة في .

وقالت الوكالة في بيان، "إحباط عملية بيع طفلة حديثة الولادة في محافظة ".

وأضاف البيان أنه "تم القاء القبض على طرفي الجريمة البالغ عددهم (4) متهمين من قبل مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في ديالى".