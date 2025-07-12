تظاهرة بسبب "تردي الكهرباء" شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بانطلاق تظاهرة بسبب تردي التيار الكهربائي شرقي .

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وقال المصدر في حديث لـ نوز، إن "تظاهرة انطلقت، مساء اليوم، في منطقة الامين الثانية بسبب تردي الكهرباء".

وأضاف المصدر أن "قوات حفظ القانون تمكنت من التدخل وعدم السماح للمحتجين المطالبين بتوفير التيار الكهربائي في المنطقة وابعادهم خارج محطة الكهرباء".