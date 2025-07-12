توقيع الأمر الديواني بترقية ضباط الدفاع

أفاد مصدر أمني، الأحد، بتوقيع الأمر الديواني الخاص بترقية ضباط .​

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "القائد العام للقوات المسلحة وقع الامر الديواني الخاص بترقية ضباط وزارة الدفاع".

وكانت أعلنت، السبت، المصادقة على جدول ترقية مراتب الجيش لجدول تموز 2025، بينهم للخدمة.