كارثة في "الجكة" بميسان (صور)

وقال مراسل ، ان " الجكة الواقع ضمن اهوار جريت الشرقي التابع لناحية المشرح في ، شهد نفوقاً جماعياً لآلاف الأسماك في حادثة هي الأولى من نوعها بهذا الحجم في المنطقة".وأضاف ان "الأهالي عزوا سبب النفوق إلى الارتفاع الحاد في درجات حرارة المياه ونقص الأكسجين المذاب فيها بالإضافة إلى قطع مغذيات الأهوار جراء شحة المياه التي تعاني منها المحافظة".