تخصيص 480 قطعة أرض سكنية لفئة محددة

وقالت رئيس بالوزارة، ذكرى ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "التخصيص جاء بالتنسيق مع والإسكان والبلديات العامة، استناداً إلى قانون ذوي الإعاقة رقم 38 لسنة 2013 المعدل، الذي ينص على منح امتيازات سكنية للمستحقين".وتابعت: أن "وزارة الإعمار أرسلت مؤخراً 18 ألف قطعة أرض مفروزة في النهروان إلى ، خصصت منها 480 قطعة لذوي الإعاقة"، مشيرةً إلى "إرسال أسماء 500 مستفيد ضمن الوجبة الأولى".وأوضحت أن "التقديم على الأراضي تم عبر منصة (أور) لمجلس الوزراء"، لافتة إلى أن "عدد المتقدمين الكلي بلغ 22 ألفاً و361 شخصاً، جميعهم مسجلون في قاعدة بيانات راتب المعين المتفرغ".وأكدت عبد الرحيم: أن "هذه الوجبة الأولى فقط، وستعقبها وجبات أخرى ضمن خطة شمول أوسع للفئات المشمولة في مختلف المحافظات".