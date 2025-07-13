Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في أمريكا.. توقعات بارتفاع التضخم مع زيادة الرسوم الجمركية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تفاصيل انشاء متحف للإبادة الإيزيدية وحملة لتحديد رفات المفقودين

محليات

2025-07-13 | 03:50
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تفاصيل انشاء متحف للإبادة الإيزيدية وحملة لتحديد رفات المفقودين
المصدر:
الصباح
159 شوهد

السومرية نيوز – محليات

في إطار مساعي العراق لإرساء أسس العدالة الانتقالية واستعادة الحقوق المعنوية للضحايا، كشفت الحكومة عن مشروعين حيويين يوثقان مأساة الأجيال ويعيدان الاعتبار للمفقودين وضحايا الإبادة الجماعية، إذ كشفت رئاسة مجلس الوزراء عن قرب المباشرة بإنشاء متحف يوثق الإبادة الجماعية التي تعرض لها أبناء المكون الإيزيدي في قضاء سنجار بمحافظة نينوى

بينما انطلقت في محافظة السليمانية حملة وطنية لجمع عينات الحمض النووي من ذوي ضحايا ومفقودي النظام الدكتاتوري البائد، لتسريع عملية التعرف على الرفات المرفوعة من المقابر الجماعية.

متحف الإبادة في سنجار.. توثيق للذاكرة الجماعية
قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات، الدكتور خلف سنجاري، إن الحكومة الاتحادية ستبدأ خلال أيام بإنشاء متحف على مساحة 30 دونماً في قضاء سنجار، لتوثيق جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد المكون الإيزيدي، مؤكداً أن المشروع يمثل "التزاماً وطنياً وإنسانياً وأخلاقياً تجاه الضحايا وذويهم".

وأضاف سنجاري، أن المتحف "لن يكون مجرد منشأة معمارية، بل هو شاهد تاريخي دائم على إحدى أفظع الجرائم التي شهدها العصر الحديث، وركيزة أساسية في إعادة إعمار المدينة، نفسياً ومجتمعياً وثقافياً".

من جهته، أوضح مدير مفتشية آثار وتراث نينوى، رويد الليلة، أن المتحف يشكل "خطوة متقدمة في تخليد الذاكرة الإيزيدية، وتوثيق جرائم الإبادة الجماعية بمستوى مؤسسي"، مشيراً إلى أن المشروع سيحتوي على "أرشيف توثيقي مرئي ومسموع وشهادات حية من الناجين والناجيات، بالإضافة إلى معارض صور ووثائق".

حمض نووي يُعيد الأسماء إلى الرفات
بالتوازي مع مشروع المتحف، شهدت محافظة السليمانية انطلاق حملة وطنية لجمع عينات دم من ذوي المفقودين وضحايا المقابر الجماعية، بالتنسيق بين دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة ومؤسسة الشهداء التابعة للحكومة الاتحادية، ودوائر مختصة في حكومة إقليم كردستان.

وأكدت رئيسة وفد الطب العدلي، الدكتورة نور خالد، أن الحملة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات للحمض النووي (DNA) تساعد في "التعرف على رفات ضحايا المقابر الجماعية، لا سيما من الكرد الذين اختفوا قسراً إبان حملات الأنفال والقمع في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي".

وأوضحت أن الحملة "تغطي مناطق عدة في إقليم كردستان، وتشمل أخذ عينات من الدم ومعلومات شخصية عن المفقودين، لتسهيل المطابقة مع العينات المستخلصة من رفات الضحايا التي تُرفع تباعاً من مواقع المقابر الجماعية في عموم البلاد".

نحو سجل وطني موحد
من جهته، أشار مدير قسم المعلومات في مؤسسة الشهداء، محمد عبد الكريم، إلى أن الهدف من الحملة هو إنجاز السجل الوطني الموحد للمفقودين، الذي سيشكل "أداة مركزية في إدارة ملف المفقودين، وتوفير الأدلة الحاسمة في قضايا التعويض ورد الاعتبار".

وأكد عبد الكريم أن الجهود تركز أيضاً على "مطابقة العينات العظمية المرفوعة من المقابر الجماعية مع بيانات أسر الضحايا، في محاولة لإنهاء عقود من الغموض بشأن مصير الآلاف ممن فُقدوا في زمن النظام الدكتاتوري".

الأمل رغم الفقد
في مشهد مؤثر، روت السيدة بناز سردار، وهي من ذوي ضحايا حملة الأنفال، قصتها قائلة: "منذ عام 1985، فقدتُ عدداً من أفراد عائلتي، ولم أسمع عنهم شيئاً، لكني أعلم أنهم قتلوا... اليوم أتمسك بالأمل أن أجد رفاتهم، أن يكون لهم قبر أزوره، وأقول إننا لم ننسهم".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٦٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-13
Play
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٦٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-13
عشرين
Play
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
Play
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
Play
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
Play
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-12
Play
نشرة ١٢ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
12-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-12
Play
12-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-12
Biotic
Play
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
Play
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
النفط المهرب.. حكاية أوميد الذي خلط إيران بالعراق ونوه العالم - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-11
Play
النفط المهرب.. حكاية أوميد الذي خلط إيران بالعراق ونوه العالم - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-11
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات إنسانية من قلب المعاناة - الحلقة ١٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-11
Play
مناشدات إنسانية من قلب المعاناة - الحلقة ١٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-11
علناً
Play
علناً
المال السياسي والحملات الانتخابية - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-10
Play
المال السياسي والحملات الانتخابية - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-10
Celebrity
Play
Celebrity
البلوگر العراقي سجاد ابن سعدي - الحلقة ١٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-10
Play
البلوگر العراقي سجاد ابن سعدي - الحلقة ١٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-10
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٦٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-13
Play
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٦٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-13
عشرين
Play
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
Play
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
Play
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
Play
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-12
Play
نشرة ١٢ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
12-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-12
Play
12-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-12
Biotic
Play
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
Play
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
النفط المهرب.. حكاية أوميد الذي خلط إيران بالعراق ونوه العالم - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-11
Play
النفط المهرب.. حكاية أوميد الذي خلط إيران بالعراق ونوه العالم - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-11
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات إنسانية من قلب المعاناة - الحلقة ١٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-11
Play
مناشدات إنسانية من قلب المعاناة - الحلقة ١٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-11
علناً
Play
علناً
المال السياسي والحملات الانتخابية - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-10
Play
المال السياسي والحملات الانتخابية - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-10
Celebrity
Play
Celebrity
البلوگر العراقي سجاد ابن سعدي - الحلقة ١٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-10
Play
البلوگر العراقي سجاد ابن سعدي - الحلقة ١٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-10

اخترنا لك
إطلاق استمارة النقل والاستضافة في الجامعات
07:59 | 2025-07-13
السوداني يوجه بحل ملف تعيينات اصحاب المهن الصحية الطبية
07:13 | 2025-07-13
محافظة عراقية تقلص الدوام ساعة واحدة
06:38 | 2025-07-13
مبادرة نيابية لإنشاء "صندوق تحلية مياه البحر" في البصرة (وثائق)
06:36 | 2025-07-13
وزير العدل يوجّه بتوفير كافة المستلزمات للنزلاء في سجن الكرخ المركزي
06:11 | 2025-07-13
افتتاح 8 مدارس نموذجية في ميسان
04:53 | 2025-07-13

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.