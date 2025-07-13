وزير العدل يفتتح بناية الحجر الصحي في سجن الكرخ المركزي بسعة 47 سريرًا

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "هذه الخطوة تأتي أيضا في سياق تنفيذ خطة وزارة العدل الرامية إلى تطوير القطاع الصحي في السجون، وتوفير بيئة إصلاحية آمنة وصحية، لاسيما في حالات الطوارئ والأمراض المعدية، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان".وأضافت الوزارة، أن "الوزير التقى النزلاء الطلبة، وأشاد بإصرارهم على مواصلة التعليم رغم ظروف السجن، وموجهًا بضرورة توفير جميع المستلزمات التعليمية، وتقديم الدعم الأكاديمي والنفسي لضمان استمرارية تفوقهم الجامعي"، مؤكدًا أن "التعليم يُعدّ أحد أهم أركان إعادة التأهيل والإدماج المجتمعي".