العراق يُنجز أول كاميرا حرارية محمولة بتقنيات وطنية تامة (صور)

وأوضح مدير عام الشركة المهندس مفلح درك، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " المنظومة تتكون من عجلة مُحوّرة جرى تجهيزها بكاميرا حرارية متطورة نوع ASH_THC_50SR بمدى يصل إلى ٦ كيلومتر ، وتعمل بتقنية الأشعة تحت الحمراء مع خاصيتي التكبير البصري والرقمي ، لتوفر رؤية ليلية عالية الدقة ومراقبة بزاوية ٣٦٠ درجة على مدار ٢٤ ساعة دون انقطاع".وأشار إلى أن "المنظومة قابلة للتطوير حسب الحاجة ، حيث يمكن تجهيزها بكاميرات ذات مدى أبعد يصل إلى ٩ ، ١٥ ، ٢٠ ، وحتى ٣٠ كيلومتر حسب طلب الجهة المستفيدة ، مؤكدا أن المنظومة الجديدة حلا مثاليا لمهام مراقبة الحدود ، والمنافذ البرية ، وحقول النفط والمواقع الحيوية الأخرى ، وتم تنفيذها وفق المواصفات القياسية العالمية ، ما تطور القدرات العراقية في مجال التصنيع التقني والمراقبة الحرارية المتطورة".وافتتح في كانون الأول من عام ٢٠٢٤ ، معمل انتاج الكاميرات الحرارية في مصنع التابع إلى لمعدات الاتصالات والقدرة ، بطاقة (١٠٠٠) كاميرا سنويا وبمديات مختلفة تصل إلى ٣٠ كيلومتر لاسناد عمل الجهات و المؤسسات الأمنية اضافة الى الاستخدامات المدنية.