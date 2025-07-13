العشرات يتظاهرون في ميسان احتجاجًا على تأخر معاملات سلف البناء (صور)

وذكر مراسل ، انه "تم تنظيم المظاهرة بعد عدة مطالبات لانجاز المعاملات التي تم تقديمها في الشهر الثاني من السنة الحالية".وتابع، ان " المعاملات التي تم تقديمها من المواطنين هي عبارة عن طلبات لسلف البناء التي يقدمها الاعمار التابع لوزارة الأعمار والإسكان".