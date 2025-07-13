افتتاح 8 مدارس نموذجية في ميسان

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "إلتزاما بالخطط الحكومية الداعمة للملف التربوي، ترجمت عبر رؤيتها التنموية إلى واقع ملموس في مشهدٍ تربوي غير مسبوق، بافتتاح محافظ حبيب ظاهر الفرطوسي ومدير عام تربية ميسان الصگري ل(٨) مشاريع مدرسية نموذجية دفعة واحدة، ضمن خطة الحكومة المحلية لمعالجة ازمة الابنية المدرسية في المحافظة".وأضافت الوزارة، أن "الافتتاح تضمن قص شريط مشاريع رياض أطفال ومدارس ابتدائية ومتوسطة وإعدادية، بسعات بلغت (9 و18 صفاً) أُنجزت جميعها وفق أحدث المواصفات الفنية، وبمواصفات تعليمية متميزة وتجهيز اثاث مدرسي ومكتبي متكامل".وتابعت الوزارة، ان "هذا الإنجاز هو رسالة واضحة تؤكد حجم التعاون الكبير بين الحكومة المحلية والوزارة للنهوض بواقع العملية التربوية في ميسان، علما ان الافتتاح شهد حضور نخبة من المسؤولين التنفيذيين والتربويين، بينهم قائممقام ومعاون المحافظ للشؤون الفنية، وممثلو لجان المتابعة والإشراف الهندسي وجمع غفير من أولياء الأمور".