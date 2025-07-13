محافظة عراقية تقلص الدوام ساعة واحدة



نيوز- محليات



قرر ، اليوم الاحد، تقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة في جميع الدوائر الحكومية.



وبحسب وثيقة رسمية، أصدر تعميما الى الدوائر المحافظة كافة جاء فيه "بناء على تصويت مجلسنا، تقرر تقليص الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ساعة واحدة لغاية 1 أيلول 2025".