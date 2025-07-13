مبادرة نيابية لإنشاء "صندوق تحلية مياه البحر" في البصرة (وثائق)

المقترح، المدعوم بتواقيع عدد من أعضاء ، حصل بالفعل على موافقة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ، ويجري استكمال بقية الموافقات الرسمية.أوضح النائب أن الهدف الأساسي من تأسيس هذا الصندوق هو استحداث مؤسسة حكومية خاصة ومختصة بملف تحلية مياه البحر فقط. تأتي هذه الخطوة نظرًا للأهمية القصوى لهذا الملف وعلاقته المباشرة بحياة المواطنين في ، التي تعاني منذ سنوات من مشكلة ملوحة المياه.شدد الجابري على أن الصندوق المقترح ليس بديلاً عن مشروع تحلية مياه البحر الضخم الذي خُصص له ما يقارب 4 تريليونات دينار عراقي في موازنة 2023 ولم ينفذ بعد. بل يهدف هذا الصندوق إلى توفير حل دائم لتجاوز روتين التخصيص المالي وكذلك يوفر التخصيصات المالية لمشاريع اخرى لسد الحاجة المتزايدة على المياه العذبة والنظيفة في البصرة.وأشار النائب إلى أن الاكتفاء بالعدد الحالي من تواقيع السادة النواب كان كافياً من الناحية القانونية لتقديم المقترح والمضي به قدمًا في الإجراءات التشريعية.