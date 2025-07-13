السوداني يوجه بحل ملف تعيينات اصحاب المهن الصحية الطبية

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " ناقش الآلية المناسبة لمعالجة ملف خريجي ذوي المهن الطبية والصحية لعام 2024، والمتبقي من عام 2023".وتابع، انه "تم توجيه بتقديم خطة متكاملة من أجل حل هذا الملف المهم في ضوء ما متوفر من تخصيصات مالية وبما يعزز بالكوادر المطلوبة".