12 مدينة عراقية ضمن الأعلى حرارة في العالم

سجلت 12 مدينة عراقية أعلى درجات الحرارة في العالم، اليوم الأحد، تتصدرها .



كما ضمت قائمة المدن الأعلى حرارة في العالم، وبدرة والرفاعي جنوب .





وبلغت درجة الحرارة في 50.3 مئوية، تليها والعمارة وخانقين وتكريت والفاو وعلي الغربي.كما ضمت قائمة المدن الأعلى حرارة في العالم، وبدرة والرفاعي جنوب .