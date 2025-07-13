هيئة الأنواء الجوية تنصح العراقيين بالمكوث في منازلهم ظهراً

ودعت الهيئة في نشرة جوية وردت لـ ، المواطنين إلى المكوث في منازلهم خلال فترة الظهيرة لتجنب أشعة الشمس.ونصحت بالإكثار من شرب الماء والسوائل خلال ارتفاع درجات الحرارة.