توضيح حكومي بشأن ساعات دوام 8 دوائر حكومية

وقال المتحدث باسم الفريق، ، للوكالة الرسمية تابعته ، إن "ما ورد في (128 لسنة 2025) بشأن اعتماد بدء ساعات الدوام الرسمي وانتهائه، فإنه ساري المفعول في مركز ، وشركتي المشاريع والاستكشافات النفطية، ودوائر (المدمجة) والشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية والمديريات التابعة لها، ودائرة السينما والمسرح، وديوان أوقاف الديانات والإيزيدية والصابئة المندائية، والجامعات، في العاصمة ".