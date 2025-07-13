تصريح بشأن تامين رواتب الموظفين والمتقاعدين

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
02:45 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في أمريكا.. توقعات بارتفاع التضخم مع زيادة الرسوم الجمركية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-533312-638880107550031930.jpg
تصريح بشأن تامين رواتب الموظفين والمتقاعدين
محليات
2025-07-13 | 09:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,846 شوهد
السومرية نيوز
- محلي
أكدت
اللجنة المالية
النيابية، اليوم الأحد، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة، فيما شددت على ضرورة دعم القطاع الخاص لتخفيف الضغط على التعيينات الحكومية.
وقال عضو
اللجنة المالية
النيابية
معين الكاظمي
، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
، إن "الاستمرار بتصدير 3 ملايين و400 ألف برميل من النفط يومياً، وبسعر 65 دولاراً للبرميل، سيولد عجزاً بمقدار 5 دولارات لكل برميل، باعتبار أن الموازنات الثلاثية احتسبت على أساس 70 دولاراً للبرميل".
وأوضح
الكاظمي
أن "العجز يمكن أن يعالج من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، عبر تفعيل موارد هيئة
الضرائب
، والجمارك، والإعلام والاتصالات، وجباية وزارات الكهرباء والبلديات والداخلية، وغيرها".
وبين أن "الإيرادات غير النفطية من الممكن أن تصل إلى 20 تريليون دينار، ومع الإيرادات النفطية البالغة 120 تريليون دينار، يمكن بلوغ ما مجموعه 140 تريليون دينار، وهو ما يكفي لتسيير أعمال الحكومة"، مؤكدا أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين لعام 2025 مؤمنة".
وأضاف الكاظمي أن "الدولة تسعى إلى تأمين 9 تريليونات دينار شهرياً لتمويل رواتب 4 ملايين و200 ألف موظف، و3 ملايين متقاعد، ومليوني مشمول بالرعاية الاجتماعية".
وشدد الكاظمي على" ضرورة تشجيع القطاع الخاص لاستثمار طاقات
الخريجين
والشباب"، مؤكدا أن "القطاع الخاص يمكن أن يسهم في تخفيف الضغط على التعيينات الحكومية، شريطة وجود جدية لتفعيل هذا القطاع، من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المصانع والاستثمارات، وتسهيل بيئة العمل، إلى جانب مبادرات مثل تخصيص 2 تريليون دينار من البنك المركزي لتمويل المشاريع المهمة للقطاع الخاص، وهو من شأنه أن يُحدث انطلاقة حقيقية لهذا القطاع، ويوفر فرص عمل للشباب، ويسهم في تخفيف الضغط على الدولة في ملف التعيينات".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
تصريح نيابي عن رواتب الموظفين
05:37 | 2025-05-20
اقتصادي: تأمين رواتب الموظفين مرهون بتحقيق هذا الرقم من الإيرادات
04:30 | 2025-05-03
الرشيد يعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر تموز
08:18 | 2025-07-02
صرف رواتب العمال المتقاعدين لشهر تموز
09:49 | 2025-07-01
رواتب
مؤمنة
الرعاية الاجتماعية
اللجنة المالية
السومرية نيوز
معين الكاظمي
سومرية نيوز
السومرية
الخريجين
الضرائب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصدر توضيحاً حول توقيتات الدوام الرسمي
سياسة
43.51%
15:56 | 2025-07-11
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصدر توضيحاً حول توقيتات الدوام الرسمي
15:56 | 2025-07-11
تعطيل الدوام الرسمي غدا الاثنين في 4 محافظات
محليات
36.99%
03:56 | 2025-07-13
تعطيل الدوام الرسمي غدا الاثنين في 4 محافظات
03:56 | 2025-07-13
تصرف عفوي يجسد الامانة العراقية
ترندات
9.8%
14:55 | 2025-07-11
تصرف عفوي يجسد الامانة العراقية
14:55 | 2025-07-11
مع بداية الأسبوع.. أسعار الدولار في السوق العراقية
اقتصاد
9.71%
04:07 | 2025-07-12
مع بداية الأسبوع.. أسعار الدولار في السوق العراقية
04:07 | 2025-07-12
المزيد
أحدث الحلقات
Live Talk
التدريس بأساليب مبتكرة .. تجربة تستحق التعميم - الحلقة ٧١ | 2025
10:30 | 2025-07-13
Live Talk
التدريس بأساليب مبتكرة .. تجربة تستحق التعميم - الحلقة ٧١ | 2025
10:30 | 2025-07-13
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٦٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-13
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٦٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-13
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-12
العراق في دقيقة
12-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-12
العراق في دقيقة
12-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-12
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
حصاد السومرية
النفط المهرب.. حكاية أوميد الذي خلط إيران بالعراق ونوه العالم - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-11
حصاد السومرية
النفط المهرب.. حكاية أوميد الذي خلط إيران بالعراق ونوه العالم - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-11
الهوا الك
مناشدات إنسانية من قلب المعاناة - الحلقة ١٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-11
الهوا الك
مناشدات إنسانية من قلب المعاناة - الحلقة ١٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-11
علناً
المال السياسي والحملات الانتخابية - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-10
علناً
المال السياسي والحملات الانتخابية - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-10
الأكثر مشاهدة
Live Talk
التدريس بأساليب مبتكرة .. تجربة تستحق التعميم - الحلقة ٧١ | 2025
10:30 | 2025-07-13
Live Talk
التدريس بأساليب مبتكرة .. تجربة تستحق التعميم - الحلقة ٧١ | 2025
10:30 | 2025-07-13
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٦٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-13
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٦٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-13
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-12
العراق في دقيقة
12-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-12
العراق في دقيقة
12-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-12
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
حصاد السومرية
النفط المهرب.. حكاية أوميد الذي خلط إيران بالعراق ونوه العالم - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-11
حصاد السومرية
النفط المهرب.. حكاية أوميد الذي خلط إيران بالعراق ونوه العالم - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-11
الهوا الك
مناشدات إنسانية من قلب المعاناة - الحلقة ١٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-11
الهوا الك
مناشدات إنسانية من قلب المعاناة - الحلقة ١٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-11
علناً
المال السياسي والحملات الانتخابية - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-10
علناً
المال السياسي والحملات الانتخابية - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-10
اخترنا لك
الحكم بالسجن 4 أشهر على "زيزو" بعد شموله بإجراءات المحتوى الهابط
13:47 | 2025-07-13
"8 عمال عراقيين مقابل 2 من الأجانب".. قرارات تخص العمالة الأجنبية
12:55 | 2025-07-13
ضوابط دخول زائري الاربعينية
12:14 | 2025-07-13
هل سيكون يوم غد عطلة رسمية في العراق؟
11:25 | 2025-07-13
رئيس مجلس بغداد: لن نتهاون مع المخالفين من أصحاب المولدات الاهلية وسنضع حدا لابتزاز المواطنين
11:14 | 2025-07-13
بالوثائق.. السيد الصدر يتبرأ من مجموعة من الأشخاص ويدعوهم للتوبة
10:14 | 2025-07-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.