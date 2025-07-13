ضوابط دخول زائري الاربعينية

وجاء في وثائق حصلت على نسخة منها ان "الضوابط شملت القادمين من وباكستان ولبنان وأفغانستان وجنسيات أخرى".وشددت الوزارة على "ضرورة الحصول على سمة الدخول الالكترونية قبل الوصول الى ".