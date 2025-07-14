عودة الاختناقات في بغداد.. تنبيه لاهالي العاصمة

– محلي

تشهد شوارع العاصمة منذ صباح اليوم الاثنين، ازدحامات متغيرة الخارطة، مع مرور ساعات الصباح، حيث تشتد بشكل متسارع ومفاجئ في مناطق وتضعف بشكل مفاجئ في مناطق أخرى.



الجسر الدوار مزدحم

سريع الدورة مزدحم

مزدحم

مجسّر مزدحم

مجسر الشعب مزدحم

مجسر صليخ مزدحم

جسر الصرافية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

نفق مزدحم

منطقة مزدحمة

مزدحم

فلكة مزدحمة

تقاطع المسبح مزدحم

تقاطع عقبة مزدحم

شارع مجمع المشن مزدحم

مزدحم

مزدحم

نفق التحرير مزدحم

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:الجسر الدوار مزدحمسريع الدورة مزدحممزدحممجسّر مزدحممجسر الشعب مزدحممجسر صليخ مزدحمجسر الصرافية مزدحمجسر باب المعظم مزدحممزدحمجسر الجمهورية مزدحمجسر الطابقين مزدحمنفق مزدحممنطقة مزدحمةمزدحمفلكة مزدحمةتقاطع المسبح مزدحمتقاطع عقبة مزدحمشارع مجمع المشن مزدحممزدحممزدحمنفق التحرير مزدحم