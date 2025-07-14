المفوضية تحدد مواصفات بطاقة الناخب الإلكترونية وتستعد لحملة توزيع واسعة

مدير دائرة العمليات في المفوضية، عباس، قال إن "البطاقات البايومترية أثبتت نجاحها خلال الانتخابات السابقة، التي كان آخرها مجالس المحافظات، وستستخدم ذات البطاقات في انتخابات التي ستجرى في من تشرين الثاني المقبل، وخزنت فيها البيانات البايومترية للناخب وصورته وبصماته".وبين عباس، أن البطاقات تحتوي على شريحة إلكترونية، مما يتيح تأشيرها من قبل البرمجيات الخاصة بأجهزة التحقق، كما أنها تمنع تكرار التصويت ولا يمكن استخدامها أكثر من مرة في العملية الانتخابية الواحدة بعد التصويت. ونبه عباس، إلى أن البطاقة البايومترية ذات مواصفات عالية في التصنيع والبرمجة، مستبعداً إجراء أي تغيير على بطاقات الناخب في الوقت الحالي، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.من جانبه قال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية مصطفى الصراف، إن المفوضية تستعد لإجراء حملة لتوزيع البطاقات الإلكترونية بين الناخبين خلال الأشهر المقبلة.وقال الصراف إن "المكاتب ستبدأ عملية التوزيع بين الناخبين الذين حدثوا بياناتهم خلال مدة تحديث سجل الناخبين، مع انطلاق حملة إعلامية مكثفة لهذه المرحلة".إلى ذلك، تواصل ، مكتب انتخابات ، استعداداتها لإجراء انتخابات 2025, بينما تستمر عملية تسجيل موظفي الاقتراع بعد تمديدها لغاية 20 من الشهر الحالي.وقال مسؤول إعلام مكتب انتخابات أربيل، أحمد مازن، إن "الاستعدادات جارية ومتواصلة لإجراء العملية الانتخابية لمجلس النواب، والمفوضية في أربيل مستمرة في تسجيل موظفي الاقتراع لغاية 20 من الشهر الحالي، ويكون التقديم إلكترونيا ويشمل موظفي دوائر الدولة كافة باستثناء القوات الأمنية والعسكرية، وكذلك يشمل طلبة المعاهد والخريجين، على أن يكون أقل تحصيل دراسي للخريجين هو الدبلوم، مبينا أن المتقدمين للعمل كموظفي اقتراع بلغت أعدادهم في الوقت الحالي في أربيل 39 ألفا و709 متقدمين.وأضاف، أن من الشروط المهمة المطلوبة في المتقدم للعمل كموظف اقتراع، أن يكون من مواليد 1970 صعودا، وأن يكون الموظف حاصلا على فأعلى، وأن يمتلك المتقدم بطاقة الناخب، وأن يكون من سكنة المحافظة، وكذلك يكون التقديم على أساس الرقعة الجغرافية، وكذلك على المتقدم للعمل أن لا يكون ممن صدرت بحقهم قرارات بالعقوبة وحرمان المكافأة من قبل المفوضية، وأيضا أن يوقع المتقدم تعهدا خطيا بعدم شموله بإجراءات المساءلة والعدالة، وأنه غير محكوم ولا من ممثلي الأحزاب السياسية المتنافسة أو أحد مراقبي منظمات في يوم الاقتراع، وأن يكون مستقلا إضافة إلى التزامه بقواعد السلوك المعدة من قبل المفوضية، وفقا للصحيفة.وأوضح أن مكتب انتخابات أربيل متواصل في إقامة الورش والندوات والاجتماعات التثقيفية بالتعاون والتنسيق مع التوعية الانتخابية، أو ما يسمى منصة توعية الناخبين من خلال القائمين عليها، شبكة شمس وشبكة عين وشبكة تموز لمراقبة الانتخابات.