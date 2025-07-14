شاب عراقي ُيمنح أعلى أوسمة القيادة من ملك السويد.. ما قصة مهيب لفته؟ (صور)

ولد مهيب لفته في عام ،٢٠٠٠ ونشأ ضمن أقلية مجتمعية. وفي عام ٢٠١١ انتقل مع عائلته إلى السويد كلاجئ وهو في الحادية عشرة من عمره، دون أن يعرف اللغة أو البيئة الجديدة، لكنه سرعان ما أتقن اللغة وبدأ في بناء مستقبله بخطى ثابتة. بفضل إصراره واجتهاده، التحق بكلية الحقوق في جامعة أوبسالا، إحدى أعرق الجامعات في اوروبا وهناك بدأت أولى خطواته نحو عالم الريادة والتغييراثناء دراسته الجامعية، لم يكتِف مهيب بالتفّوق الأكاديمي، بل بادر إلى تأسيس شركته الأولى "Juridicas"، التي تعمل على ربط طلاب الحقوق بفرص العمل القانونية المناسبة خلال فترة دراستهم. ولاقت المنصة رواجا واسًعا، ولا تزال فعالة حتى اليوم.لاحقا أسس شركته الثانية "HappyLife "لمعالجة مشكلات العزلة والرعاية لدى كبار السن في السويد، عبر منصة ًرقمية تجمعهم بطلاب جامعيين يقّدمون لهم الدعم والرعاية اليومية. المشروع نال اهتماما وطنًيا واسًعا، ووصف كنموذج اجتماعي مبتكر يجمع بين ريادة الأعمال والعمل الإنساني.في عام ٢٠٢٤، تم اختيار مهيب ليصبح أول عراقي يتم قبوله في برنامج "ستانفورد إغنايت"، الذي تنظمه كلية الدراسات العليا في بجامعة ستانفورد الأمريكية العريقة، وُيعد من أرقى برامج ريادة الأعمال في العالم.استقبل البرنامج أكثر من ١٧٠٠ طلب ترشيح من مختلف دول العالم، وتم قبول ٥٥ مشاركا فقط بعد عملية تقييم شاملة ومقابلات دقيقة.ويقول مهيب، "قبولي كأول عراقي في هذا البرنامج العالمي شرف كبير ومسؤولية أفتخر بها. أطمح لأن يكون ذلك بداية لمسار جديد من التمثيل الإيجابي لشباب في الساحات الدولية".في يوم خاص جدا، وقف مهيب لفته يوم أمس في القصر في ستوكهولم ليتسلم وسام القيادة القيمية والملهمة من ّ جلالة الملك غوستاف، وذلك تقديًرا لدوره الريادي في المجتمع وتأثيره كقائد شاب يقّدم نموذجا في القيادة المبنية على القيم، الإلهام، والعمل المجتمعي.ويعد هذا الوسام الملكي أحد أرفع أوسمة الشرف المدنية التي تُمنح في مملكة السويد، وتُقدم من قبل جهة ملكية رسمية تُعنى بتكريم القادة الشباب الذين يجسدون قيم الإنسانية الراقية، ويقومون بمجتمعاتهم نحو التقدم والتغيير الإيجابي، ويمنح هذا الوسام فقط لعدد محدود ونخبة من الشخصيات الشابة التي برهنت على التزامها العميق بالمسؤولية المجتمعية، وأظهرت قدرة استثنائية على إحداث أثر ملموس ومستدام في حياة الآخرين، سواء من خلال مبادرات اجتماعية، أو مشاريع ريادية، أو قيادة ملهمة.ويعد الحصول على هذا التكريم بمثابة اعتراف رسمي من أعلى سلطة في البلاد بمكانة الفرد كرمز للقيادة الأخلاقية والتأثير المجتمعي الإيجابي، مما يجعله ليس مجرد شهادة شكر، بل وسامًا يُحمل صاحبه رسالة ومسؤولية تجاه وطنه والعالم.ويقول، "إن يتم تكريمي من قبل جلالة الملك هي لحظة لا تُنسى في حياتي. هو تتويج لسنوات من العمل الجاد، ولكن الأهم من ذلك، هو اعتراف بقيمة القيادة الإنسانية التي تضع الإنسان في المقدمة".لكن بالنسبة لمهيب، لا يتمثل الشرف فقط في الوقوف داخل القصر الملكي، بل في ما يمثله هذا الحدث: "إنه شرف كبير لي كشخص، لكنه أيضًا شرف أكبر لي كعراقي. أن أُمثّل بلدي العراق في هذا السياق، وأن أُظهر للعالم صورة إيجابية عن شبابنا القادرين على التغيير والبناء والإبداع، هو أمر اعتز به بكل فخر".ويضيف: "هذا التكريم هو رسالة أمل لكل شاب يبدأ من الصفر. هو دليل على أن القيادة والنجاح لا تحتاج إلى منصب، بل إلى رؤية، وشجاعة، وقيم".تكرس مهيب اليوم جهوده لتأسيس شركة ثالثة، وهي شركة ناشئة في مجال ، تسعى إلى تطوير أدوات تفكير ذكية. وقد بدأ المشروع بالفعل بجذب اهتمام البعض من أكبر المستثمرين البارزين في السويد ووادي السيليكون في الأمريكية، ومن بينهم مؤسسي شركات تكنولوجية عالمية كبرى.حصد مهيب لقبه خلال مسيرته الريادية والأكاديمية عددًا آخر من الجوائز المرموقة التي تُمنح للنخبة من الشباب المؤثرين في السويد، من بينها:تُمنح هذه الجائزة للشباب الذين يمثلون نموذجًا مُلهماً لغيرهم من خلال ريادتهم، تأثيرهم الإيجابي، والتزامهم العميق بقيم المجتمع والعمل العام. وتُعد من أبرز الجوائز الوطنية للشباب في السويد.تُمنح من قبل شبكة نوفا نوفا السويدية التي تختار نخبة الطلاب في مختلف التخصصات، وتكرم من يُظهرون تميزًا أكاديميًا، شخصية قيادية، وطموحًا استثنائيًا نحو التغيير والتطوير.تُقدم من مؤسسة Drivhuset لدعم رواد الأعمال الشباب، وتُمنح للطلاب الذين أطلقوا مشاريع ريادية مبدعة وذات أثر واضح خلال فترة دراستهم الجامعية.واحدة من أعرق الجوائز في السويد في مجال الابتكار، تُمنح للمشاريع الريادية التي تُقدم حلولاً جديدة تُساهم في تطوير المجتمع والاقتصاد عبر أفكار تكنولوجية أو اجتماعية مبتكرة.جائزة مرموقة تُمنح من قبل مؤسسة Wallenberg العريقة بالتعاون مع EQT، وتُكرّم أفضل المشاريع التي تجمع بين الابتكار، النمو، والقيمة المجتمعية في نموذج أعمالها.تُمنح من قبل منصة Emax التي تجمع نخبة الشباب الريادي في البلاد، وتُكرم سنوياً الشباب الذي يُجسّد روح الريادة والقدرة على إحداث تغيير فعلي في بيئته.تُقدم من واحدة من أقدم الصحف المحلية في السويد، وتُكرّم الشخصية التي كان لها التأثير الأكبر على مستوى المدينة أو الإقليم من خلال العمل المجتمعي أو الريادي أو الثقافي.يوجه الشاب العراقي رسالة للشباب، ويؤكد، "النجاح لا يحتاج إلى وصفة سحرية، بل إلى إيمان بالفكرة، شغف حقيقي، واستعداد للعمل بجد. لا تخف من الفشل، بل اجعله معلمك. ابحث عن المعنى فيما تفعل. وخُذ الخطوة الأولى - مهما بدت صغيرة - فقد تكون بداية تغيير كبير".