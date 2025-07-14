افتتاح دار القضاء في ناحية العدل بميسان

وقال لمجلس في بيان لـ ، إن "رئيس محكمة استئناف افتتح اليوم الاثنين الموافق 14 / 7 / 2025، المبنى الجديد لدار القضاء في ناحية العدل بحضور نواب رئيس الاستئناف والقضاة والمدعي العام".وأضاف المكتب، أن "دار القضاء تضم محاكم البداءة والجنح والأحوال الشخصية والتحقيق والتي صممت وفقا للتصاميم الهندسية الحديثة، وبما ينسجم والتطور العمراني لأبنية القضاء".