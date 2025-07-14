عائلة الناشط علاء يصفون طريقة اعتقال ابنهم بالتعسفية

مختصون في مجال حقوق الانسان: هذه الاعتقالات تدفع الى احتقان الشارع البصري

انتقدت عائلة الناشط البصري الذي قاد تظاهرة طالبت بحل مشكلة المياه طريقة اعتقال ابنهم من قبل القوات الامنية من دون توجيه اي تهمة له واصفين طريقة الاعتقال بالتعسفية فيما اشار مختصون في مجال حقوق الانسان الى ان هذه الاعتقالات تدفع الى احتقان الشارع البصري وتفاقم ردود الافعال الغاضبة