تزامناً مع دخول مدن عراقية قائمة الأعلى حرارة بالعالم.. أمطار في واسط ودهوك

وأظهرت مقاطع مصورة هطول أمطار في مدينة ، فيما وثقت مشاهد أخرى تساقط الأمطار في قضاء بمحافظة .يأتي ذلك في وقت تبلغ فيه درجات الحرارة بالعراق أكثر من 50 مئوية، فيما دخلت أقضية مثل (العزيزية، بدرة، والحي) قائمة أعلى مدن العالم حرارة.