شمالا وجنوبا.. أمطار في هذه المناطق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "صور الأقمار الاصطناعية ترصد تكوّن سحب ركامية في مناطق شرق وشمال شرق البلاد، ناتجة عن انكسار في الرياح السطحية".وأضافت ان "هذه السحب تؤدي إلى زخات مطر متفرقة تشمل أجزاءً من ، ، ، وواسط"، متوقعة "استمرار هذا النشاط الركامي خلال فترات يوم غد الثلاثاء أيضا، مع فرصة لهطولات خفيفة محليا".