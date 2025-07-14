هل تصل العقوبة الى الحبس؟.. الدفاع المدني تصدر تحذيرات هامة للعراقيين

وقال مدير نؤاس صباح شاكر، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "عدد المباني المخالفة لشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني متغير وغير ثابت، إذ إن البناية التي كانت مطابقة لتعليمات السلامة في وقت سابق قد تُصنف لاحقاً كمخالفة نتيجة تعطل منظومات الإطفاء أو تقادم المعدات".وأشار الى ان "المديرية تتخذ إجراءات قانونية مشددة للحد من هذه المخالفات، من بينها غلق العديد من المباني في الأسواق التجارية، كمنطقة ، فضلاً عن إغلاق معامل ومصانع ومخازن في مختلف المحافظات".وأضاف أنه "يتم فرض غرامات مالية بحق المخالفين، وفي حال عدم تصحيح أوضاعهم وفق شروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني، تتم إحالتهم إلى الجهات القضائية ".