محافظة عراقية جديدة تقلص الدوام الرسمي

وجاء في وثيقة صادرة عن محافظ وتابعتها ، انه "تقرر تقليص الدوام الرسمي في المحافظة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء".وأضاف "سيكون بداية الدوام الرسمي الساعة السابعة والنصف صباحا وينتهي الواحد والنصف ظهرا".