العراق يتسلم ستة ألواح أثرية مستردة من تركيا

وقالت الخارجية العراقية، إن " وكيل لشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية شورش ، أعرب عن تقدير الوزارة للمبادرة التركية بإعادة عدد من القطع الأثرية العراقية"، مثمّناً التعاون المستمر بين البلدين وحرص على احترام التزاماتها الدولية في مجال حماية الممتلكات الثقافية واسترداد الآثار المهرّبة.

ولفت البيان الى ذلك "جاء عقب تسلّم وزارة الخارجية، ستة ألواح طينية أثرية كانت قد أعادتها في أنقرة، في إطار المساعي المتواصلة التي تبذلها لاستعادة تراثها الحضاري والثقافي".



وأوضح شورش أن "هذه الألواح ستُنقل لاحقاً إلى ، بعد استكمال الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، لتُضاف إلى مقتنياته الأثرية التي توثّق عراقة الحضارة العراقية".