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العراق يتسلم ستة ألواح أثرية مستردة من تركيا
محليات
2025-07-14 | 14:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
64 شوهد
تسلم
العراق
، اليوم الاثنين، ستة ألواح طينية أثرية مستردة من
تركيا
.
وقالت الخارجية العراقية، إن "
وكيل
وزارة الخارجية
لشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية شورش
خالد سعيد
، أعرب عن تقدير الوزارة للمبادرة التركية بإعادة عدد من القطع الأثرية العراقية"، مثمّناً التعاون المستمر بين البلدين وحرص
أنقرة
على احترام التزاماتها الدولية في مجال حماية الممتلكات الثقافية واسترداد الآثار المهرّبة.
ولفت البيان الى ذلك "جاء عقب تسلّم وزارة الخارجية، ستة ألواح طينية أثرية كانت قد أعادتها
سفارة جمهورية العراق
في أنقرة، في إطار المساعي المتواصلة التي تبذلها
الحكومة العراقية
لاستعادة تراثها الحضاري والثقافي".
وأوضح شورش أن "هذه الألواح ستُنقل لاحقاً إلى
المتحف الوطني العراقي
، بعد استكمال الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، لتُضاف إلى مقتنياته الأثرية التي توثّق عراقة الحضارة العراقية".
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