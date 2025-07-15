البصرة تتصدر قائمة التلوث بالمخلفات الحربية عالمياً.. وأكثر من 30 ألف ضحية منذ 2009

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سوريا.. بيان عسكري بشأن أحداث السويداء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-533484-638881611470891423.jpeg
البصرة تتصدر قائمة التلوث بالمخلفات الحربية عالمياً.. وأكثر من 30 ألف ضحية منذ 2009
محليات
2025-07-15 | 03:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
172 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
كشف مدير
المكتب الإعلامي
في دائرة شؤون الألغام،
مصطفى حميد
مجيد، عن الدور الإشرافي والرقابي الحيوي الذي تضطلع به الدائرة في جهود إزالة الألغام والمخلفات الحربية في
العراق
، مؤكداً أن
محافظة البصرة
تتصدر القائمة العالمية من حيث التلوث بهذه المخاطر.
وقال مجيد أن "الدائرة تشرف على أعمال التنفيذ التي تقوم بها الجهات الوطنية والمنظمات الدولية والمحلية، وفق معايير محددة تمنح بموجبها تلك الجهات التفويض لتنفيذ الأعمال"، مشيرًا إلى أن "دائرة شؤون الألغام تتابع الأنشطة التنفيذية في جميع المحافظات العراقية المتأثرة بمخاطر الألغام والمخلفات الحربية". مبينًا أن "أبرز التحديات التي تواجه الدائرة هي التحديات المالية والتأخير في إقرار الموازنة".
وفي ما يتعلق بأكثر المناطق تلوثًا، أكد أن "
محافظة البصرة
تتصدر القائمة عالميًا من حيث التلوث بالألغام والمخلفات الحربية نتيجة الحروب السابقة".
وبخصوص الإحصائيات، ذكر أن "الدائرة تمتلك
إحصائية
شاملة لضحايا الألغام والمخلفات الحربية، حيث سجلت أكثر من 30 ألف ضحية منذ عام 2009 وحتى الآن".
وختم حديثه مؤكدًا أن "الدائرة، التي تأسست عام 2003، تعتبر
السلطة الوطنية
العليا لبرنامج شؤون الألغام في
العراق
، وتعمل تحت مظلتها الجهات التنفيذية مثل وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، إضافة إلى المنظمات الإنسانية والشركات التجارية المختصة".
كما أشار إلى أنه "منذ تأسيس الدائرة تم تحديد أكثر من 6000 كيلومتر مربع من الأراضي الملوثة، فيما تبقى حاليًا أقل من 2000 كيلومتر مربع، ما يمثل إنجازًا بنسبة حوالي 60%، رغم التحديات المستمرة مثل الحرب ضد
داعش
والتعثر المالي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الإطاحة بعصابة سرقت مخلفات حربية في البصرة
05:59 | 2025-06-26
البصرة.. تفجير مخلفات حربية تحت السيطرة غداً
13:05 | 2025-06-24
نيران اللاذقية تتسبب بانفجار مخلفات حربية
13:19 | 2025-07-11
بالفيديو.. تدمير مخلفات حربية غربي الانبار
13:05 | 2025-04-20
البصرة تتصدر قائمة التلوث بالمخلفات الحربية عالمياً
أكثر من 30 ألف ضحية منذ 2009
المكتب الإعلامي
السلطة الوطنية
السومرية نيوز
محافظة البصرة
مكتب الإعلام
الحشد الشعبي
سومرية نيوز
مصطفى حميد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مواقع التواصل تضج بخبر وفاة كاظم الساهر.. مصدر مقرّب يرد على الشائعات
فن وثقافة
55.96%
06:05 | 2025-07-14
مواقع التواصل تضج بخبر وفاة كاظم الساهر.. مصدر مقرّب يرد على الشائعات
06:05 | 2025-07-14
اجواء شتوية شمالا وغليان جنوبا.. العراق يتجاوز الـ50 مئوية
محليات
16.43%
02:29 | 2025-07-14
اجواء شتوية شمالا وغليان جنوبا.. العراق يتجاوز الـ50 مئوية
02:29 | 2025-07-14
شاب عراقي ُيمنح أعلى أوسمة القيادة من ملك السويد.. ما قصة مهيب لفته؟ (صور)
محليات
15.1%
05:34 | 2025-07-14
شاب عراقي ُيمنح أعلى أوسمة القيادة من ملك السويد.. ما قصة مهيب لفته؟ (صور)
05:34 | 2025-07-14
العراق يقرر وضع "مواصفات إلزامية" لاستيراد السيارات
محليات
12.51%
05:18 | 2025-07-14
العراق يقرر وضع "مواصفات إلزامية" لاستيراد السيارات
05:18 | 2025-07-14
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
ناس وناس
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
من الأخير
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
من الأخير
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
العراق في دقيقة
14-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-14
العراق في دقيقة
14-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-14
Live Talk
الطلاق في العراق ظاهرة متفاقمة وأبعاد اجتماعية مقلقة - الحلقة ٧٢ | 2025
10:30 | 2025-07-14
Live Talk
الطلاق في العراق ظاهرة متفاقمة وأبعاد اجتماعية مقلقة - الحلقة ٧٢ | 2025
10:30 | 2025-07-14
كان يا مكان
الحياة تحتاج قلوبًا مبصرة بحب الله - الحلقة ٤ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-14
كان يا مكان
الحياة تحتاج قلوبًا مبصرة بحب الله - الحلقة ٤ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-14
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
ناس وناس
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
من الأخير
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
من الأخير
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
العراق في دقيقة
14-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-14
العراق في دقيقة
14-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-14
Live Talk
الطلاق في العراق ظاهرة متفاقمة وأبعاد اجتماعية مقلقة - الحلقة ٧٢ | 2025
10:30 | 2025-07-14
Live Talk
الطلاق في العراق ظاهرة متفاقمة وأبعاد اجتماعية مقلقة - الحلقة ٧٢ | 2025
10:30 | 2025-07-14
كان يا مكان
الحياة تحتاج قلوبًا مبصرة بحب الله - الحلقة ٤ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-14
كان يا مكان
الحياة تحتاج قلوبًا مبصرة بحب الله - الحلقة ٤ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-14
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
اخترنا لك
التربية تحدد موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي
05:13 | 2025-07-15
لويس ساكو يوجه نداء استغاثة لرئيس الوزراء بشأن مقبرة أم خشم
05:11 | 2025-07-15
جدار يسقط على المواطنين في الكوت (فيديو)
04:53 | 2025-07-15
امتعاض وانتقاد.. أسعار السيارات في العراق الى الصعود
04:27 | 2025-07-15
قصة فقدان العراق خرائط مواقع حقول الألغام والمقذوفات الحربية عام 2003
04:04 | 2025-07-15
ما هي تكلفة عمليات إزالة الألغام والمخلفات الحربية في العراق؟.. إليك الإجابة
03:45 | 2025-07-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.