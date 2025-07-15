البصرة تتصدر قائمة التلوث بالمخلفات الحربية عالمياً.. وأكثر من 30 ألف ضحية منذ 2009

وقال مجيد أن "الدائرة تشرف على أعمال التنفيذ التي تقوم بها الجهات الوطنية والمنظمات الدولية والمحلية، وفق معايير محددة تمنح بموجبها تلك الجهات التفويض لتنفيذ الأعمال"، مشيرًا إلى أن "دائرة شؤون الألغام تتابع الأنشطة التنفيذية في جميع المحافظات العراقية المتأثرة بمخاطر الألغام والمخلفات الحربية". مبينًا أن "أبرز التحديات التي تواجه الدائرة هي التحديات المالية والتأخير في إقرار الموازنة".وفي ما يتعلق بأكثر المناطق تلوثًا، أكد أن " تتصدر القائمة عالميًا من حيث التلوث بالألغام والمخلفات الحربية نتيجة الحروب السابقة".وبخصوص الإحصائيات، ذكر أن "الدائرة تمتلك شاملة لضحايا الألغام والمخلفات الحربية، حيث سجلت أكثر من 30 ألف ضحية منذ عام 2009 وحتى الآن".وختم حديثه مؤكدًا أن "الدائرة، التي تأسست عام 2003، تعتبر العليا لبرنامج شؤون الألغام في ، وتعمل تحت مظلتها الجهات التنفيذية مثل وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، إضافة إلى المنظمات الإنسانية والشركات التجارية المختصة".كما أشار إلى أنه "منذ تأسيس الدائرة تم تحديد أكثر من 6000 كيلومتر مربع من الأراضي الملوثة، فيما تبقى حاليًا أقل من 2000 كيلومتر مربع، ما يمثل إنجازًا بنسبة حوالي 60%، رغم التحديات المستمرة مثل الحرب ضد والتعثر المالي".