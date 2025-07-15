خلال شهر حزيران.. العراق يسجل نحو 7 حالات طلاق كل ساعة (جداول)

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أعلن ، اليوم الثلاثاء، عن لحالات الطلاق والزواج خلال شهر حزيران/ ابريل الماضي في محافظات كافة باستثناء .



ووفقا للإحصائية التي حصلت عليها فإن، أعداد حالات الطلاق خلال شهر حزيران الماضي بلغت 5028 وهو ما يعني تسجيل 167 حالة طلاق في اليوم الواحد، ونحو 7 حالات في الساعة الواحد، وتصدرت كل من العاصمة ومحافظة الحصيلة، كما سجلت المحاكم خلال الشهر ذاته 28222 عقد زواج.



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