ما هي تكلفة عمليات إزالة الألغام والمخلفات الحربية في العراق؟.. إليك الإجابة

ويقول حسين إن للحشد الشعبي دورًا محوريًا في إزالة المخلفات الحربية منذ تأسيسه في عام 2014، مضيفًا أن "الحشد قاد جهودًا كبيرة في تطهير المناطق المحررة من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية، بما في ذلك تفكيك المنازل والعجلات المفخخة، وكذلك الأراضي الزراعية والمنشآت الحكومية والأهلية. شملت هذه الجهود مناطق جرف النصر، ، آمرلي، مصفى بيجي، والطاقة الحرارية، بالإضافة إلى محافظات ، ، ونينوى".وأوضح أنه "في عام 2020، انضم إلى (الجهد الوطني الخدمي المجاني) بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية، وتم إعداد وثيقة تُحدد الأدوار والمسؤوليات الموكلة لكل جهة حسب القواطع وأهمية المواقع الملوثة. يواجه تلوثًا كبيرًا بالمخلفات الحربية والألغام، يمتد من الحدود الجنوبية في ، والعمارة، والكوت، وصولًا إلى المحافظات الشمالية وحقول الألغام المنتشرة في مناطق عدة".وبيّن حسين أن "التلوث بالمخلفات الحربية في العراق واسع النطاق، خاصة في المناطق الممتدة من البصرة حتى صحراء الأنبار. ويتم تنفيذ عمليات التطهير بجهود وآليات الحشد الشعبي،".كما أكد حسين أن "الحشد الشعبي، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع، وضع خطة طويلة الأمد لتطهير المناطق الملوثة بالمخلفات الحربية. تركز الخطة على المناطق السكنية، والمشاريع الحكومية التي تدعم ، والمناطق النائية التي يسكنها الرعاة والبدو. وبالرغم من التزام الجهد الوطني في التصدي لملف المخلفات الحربية"، أشار حسين إلى "ضعف الدعم الحكومي المقدم لهذه الجهود، حيث اعتمد الحشد الشعبي في أغلب عملياته على إمكانياته الذاتية دون الحصول على الدعم اللازم من الجهات المعنية أو المحافظات المتضررة".معددًا في ختام حديثه إنجازات الحشد الشعبي في هذا المجال، قائلًا: