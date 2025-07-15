لويس ساكو يوجه نداء استغاثة لرئيس الوزراء بشأن مقبرة أم خشم

وقالت البطريركية في بيان ورد لـ ، "علمنا من مصادر موثوقة من الأشرف وجود محاولات إعطاء مقابر تاريخية في ضواحيها للاستثمار"، مبينة ان "غبطة البطريرك وجه نداء الى للتدخل في إيقاف كذا انتهاك لأماكن مقدسة مسيحية لاسيما مقبرة المناذرة، وفيها قبور بطاركة عظام، كذلك مقبرة أم خشم للمناذرة المسيحيين".وأضافت ان "هذه الأماكن الأثرية ينبغي حمايتها وتسييجها، وعدم منح موافقات بإقامة مشاريع استثمارية خاصة عليها، تمسح معالمها تماماً"، موضحة ان "تاريخ (العراق اليوم) لا يبدأ بالإسلام. تاريخ متواصل من الأكديين والسومريين والكلدان والبابليين والآشوريين والعرب والفرس والمسيحيين وأخيراً ".وبينت ان " المناذرة كانت مسيحية بالكامل، وفيها كنائس ومنها آثار كنيسة الاُقيصر (قضاء عين تمرفي محافظة كربلاء)، والأديرة: دير هند الكبرى ودير هند الصغرى ودير الجماجم ودير ..الخ. كما كان لها شعراء عرب مسيحيون مشاهير مثل امرؤ القيس والنابغة الذبياني واُدباء اغنوا الأدب العربي".وذكرت ان "هذه الأماكن الاثرية الى جانب المراقد الشيعية في النجف وكربلاء وغيرهما هي محطات حجّ يمكن استثمارها بشكل صحيح لتغدو على المدى البعيد معالم سياحية ودينية للحجّ، تدر على البلاد أموالاً طائلة، لاسيما وان النفط سينضب يوماً ما".