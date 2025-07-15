البصرة.. اخماد حريق اندلع داخل قاعة اجتماعات في جامعة الكرمة (صور)

– محليات



تمكنت فرق الدفاع المدني في ، بسرعة استجابة ومهنية عالية، من إخماد حادث حريق نشب في قاعة الاجتماعات التابعة لكلية التربية الرياضية في جامعة .

وأفاد تقرير الدفاع المدني بعدم تسجيل أي أضرار بشرية جراء الحادث، في إشارة إلى فاعلية وسرعة التدخل التي حالت دون وقوع إصابات.



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