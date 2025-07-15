شارك في جريمة سبايكر.. العراق يسترد أحد قيادات "داعش"

وذكر المركز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم استرداد الإرهابي (علي محمد الكيلاني) وهو من المتهمين المشاركين في جريمة وهارب من سجن تسفيرات ".ويذكر أن المتهم كان يخطط ايضا لشن هجمات إرهابية في داخل دولة المانيا وبالتنسيق بين للتعاون القضائي الدولي والجانب الالماني تم تسليمه إلى السلطات العراقية، وأن المتهم يمثل أمام الأولى لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه ومن ثم احالته إلى المحاكم المختصة، بحسب البيان.