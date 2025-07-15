رئاسة الجمهورية تدين استهداف حقلي نفط خورماله في أربيل وسرسنك في دهوك

وذكر بيان للرئاسة، ورد لـ ، إن "تكرار هذه الاعتداءات السافرة تهدد الأمن والاستقرار في البلاد، وتضعف من مقومات الاقتصاد وتمثل استهدافاً للمصالح وتهديد لأمن المواطن؛ مما يتطلب بذل المزيد من الجهود لحماية منشآتنا الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة لعمل الشركات الاستثمارية في البلاد".ودعت رئاسة الجمهورية "الجهات الأمنية المعنية في وحكومة الإقليم إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والعاجلة لكشف الجناة ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد اقتصاد وأمن وسلامة مواطنيه".