حريق داخل كرفانات تابعة لشركة صينية في بغداد.. الدفاع المدني تكافح

وقال المصدر لـ ، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل أحد مقرات تابع للشركة الصينية، ضمن منطقة في ".وأشار الى ان "الحريق اندلع داخل كرفانات الشركة الصينية المنفذة لمشروع متخذه للعمال، وتم السيطرة على الحادث".