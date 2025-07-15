البصرة.. استمرار التظاهرات للمطالبة بتحسين المياه والخدمات (فيديو)

شهدت ، استمرار التظاهرات أمام قائمقامية للمطالبة بتحسين المياه والخدمات.

وقال مصدر محلي في حديث لـ ، "بهتافات لبيك يا حسين يستمر حراك قضاء بالمظاهرات أمام قائمقامية قضاء الهارثة حتى تحقيق كل المطالب من تحسين المياه والخدمات وإقالة الفاسدين".

وتظاهر العشرات من مواطني ، أمس الاثنين، احتجاجًا على استمرار أزمة شح المياه وعدم معالجتها.