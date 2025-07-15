طفل يموت ويعود للحياة بعد غرقه في كركوك

وقال المصدر لـ ، إن "طفلاً لقي مصرعه إثر حادث غرق في بمحافظة ".وأضاف، أن "الطفل وصل ميتاً الى لكنه عاد الى الحياة بعد انعاشه من قبل الكوادر الصحية".